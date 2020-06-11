Нижний Новгород, , 09:42 — REGNUM Павловский автобусный завод (ПАЗ) планирует с июня перейти на сокращенную рабочую неделю до конца года из-за снижения спроса на автобусы. Об это сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

На четырёхдневную неделю завод перейдет с 19 июня по 18 декабря. Руководство предприятия приняло такое решение в связи с сокращением реализации выпускаемой продукции из-за пандемии коронавируса.

«Если ситуация со спросом останется такой же тяжелой, компания будет вынуждена рассматривать дальнейшее сокращение графика работы ПАЗа, чтобы обеспечить работу предприятия в соответствии с упавшей загрузкой и избежать сокращений персонала», — говорится в сообщении.

В связи с малой загруженностью предприятия ежегодный корпоративный отпуск был перенесен с конца июля на июнь. Производство будет временно приостановлено с 22 июня по 5 июля.

Напомним, в апреле и мае 2020 года реализация автобусов ПАЗ сократилось на 40%. При этом в июне заказы упали на 60%.

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