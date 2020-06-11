Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Адвокат Сергей Лукьянов, новый защитник историка Олега Соколова, которого начали судить за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, в итоге так и не заключил соглашение о сотрудничестве с подсудимым.

Олег Соколов в зале суда Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Соглашения на защиту заключено не было», — подтвердил корреспонденту ИА REGNUM сам адвокат Лукьянов.

Таков результат длительной беседы адвоката с Соколовым в СИЗО-1 («Кресты»).

Напомним, первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Соколова было отложено в связи с необходимостью заключения соглашения между Соколовым и Лукьяновым, а также для ознакомления адвокатов Лукьянова, Александра Почуева и Екатерины Осадчук с вещественными доказательствами по уголовному делу.

Читайте также: Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

Процесс возобновится в понедельник, 15 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат Соколова: есть пять версий случившегося, я придерживаюсь одной