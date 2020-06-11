Волгоград, , 09:40 — REGNUM На работу общественного транспорта жалуются жители Волгограда. Из-за отсутствия коммерческих маршрутов людям приходится ездить в переполненных автобусах.

Жители города просят вернуть на маршруты коммерческий транспорт или увеличить количество автобусов в межпиковое время. Несмотря на некоторые работающие маршрутки, которые ходят в рейсы по новому плану, мест всем желающим не хватает. Горожане считают, что поездки в переполненных автобусах увеличивают риск распространения коронавируса.

«Это просто геноцид со стороны администрации города. Самих бы их в эти автобусы запихать», — пожаловались жители изданию «V1.ru».

Пока в Волгограде и пригородах работают десять маршрутных такси.

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