Волгоград, 11 июня 2020, 09:40 — REGNUM На работу общественного транспорта жалуются жители Волгограда. Из-за отсутствия коммерческих маршрутов людям приходится ездить в переполненных автобусах.
Жители города просят вернуть на маршруты коммерческий транспорт или увеличить количество автобусов в межпиковое время. Несмотря на некоторые работающие маршрутки, которые ходят в рейсы по новому плану, мест всем желающим не хватает. Горожане считают, что поездки в переполненных автобусах увеличивают риск распространения коронавируса.
Пока в Волгограде и пригородах работают десять маршрутных такси.
Читайте развитие сюжета: Волгоградские власти поэтапно возобновят работу общественного транспорта