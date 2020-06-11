Москва, , 09:34 — REGNUM В России в каждой второй семье (50%) дети летом не поедут никуда отдыхать и проведут каникулы дома, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: Попова назвала вероятную дату открытия детских лагерей в России

Отправит детей-школьников на лето в деревню или на дачу треть родителей (31%), к родственникам — 6% родителей.

Планируют организовать отдых для детей на российских морских курортах 5%, в оздоровительном лагере — 3%, в другом городе — 2%, за границей — 1%.

Опрос проведен 8—10 июня 2020 года в 237 населенных пунктах РФ. Опрошена 1000 родителей детей школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что многие регионы начнут детскую оздоровительную кампанию с 1 июля.

Читайте также: «Артек» может начать работу с 15 июня