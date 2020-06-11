Токио, , 09:50 — REGNUM Власти Японии нынешним летом могут несколько смягчить карантинные меры безопасности на въезд в страну, ранее введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом 10 июня сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным источника, начальной мерой станет разрешение на въезд в страну максимального количество граждан других стран до 250 человек и это будут только граждане Австралии, Вьетнама, Новой Зеландии и Таиланда.

При это в данную квоту на въезд в страну смогут попасть представители бизнеса и инженеры.

Также, как сообщили агентству источники, данные страны были выбраны Токио, так как у Японии с указанными странами тесные экономические связи и там взята под контроль ситуация с SARS-CoV-2. При этом позднее будет рассмотрена возможность на въезд из КНР, Южной Кореи и США на обоюдной основе.

Отметим, в настоящее время въезд из 111 стран мира, в которые входят Россия и США, в Японию запрещён. Побывавшие в странах их данного списка в течение свыше двух недель не пройдут японский паспортный контроль.