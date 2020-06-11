Оренбург, , 09:33 — REGNUM В Оренбурге продолжаются ремонтно-реставрационные работы в здании, где расположен музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. Открыть обновленный музей планируют к 12 апреля 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ремонт здания, где находится музей-квартира Гагариных Пресс-служба администрации Оренбурга

В двухэтажном здании усилен фундамент, укреплена одна из стен, обустроен спуск в подвал, укреплен дверной проем входа в подвал, монолитный пояс по периметру подвала, установлены балки перекрытия, армирующего каркаса и монолитного перекрытия между первым этажом и подвалом, укреплена несущая колонна первого этажа и подвала, проведен ремонт несущих конструкций кровли.

«Мы ежедневно контролируем ход выполнения работ. Открыть обновленный музей имени Гагариных планируется к символичной дате — 12 апреля 2021 года», — сказала начальник муниципального управления по культуре и искусству Наталия Таскина.

Ремонтно-реставрационные работы должны завершить к концу осени 2020 года. Затем начнётся внутреннее «насыщение» музея. Вход в музей изменят. Он будет расположен со стороны ул. Чичерина. Лестница во дворе, ведущая на второй этаж, останется на прежнем месте и будет обновлена.

На первом этаже музея появится интерактивная экспозиция «Дорога в космос», быт коммунальной квартиры будет продемонстрирован на втором этаже, где проживали молодые супруги Гагарины. В современной версии музея представят кинотеатр, символизирующий эпоху 1950−60-х годов.

Напомним, здание, где расположен музей-квартира Гагариных, является объектом культурного наследия регионального значения «Серия жилых домов. Конец XIX в. Кирпичный стиль». В 2016 году дом признали аварийным. Музейные экспонаты передали на хранение в фонды Музея истории города.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Оренбуржья выразили соболезнования в связи со смертью Гагариной