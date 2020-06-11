Москва, , 09:45 — REGNUM Врачам, ведущим борьбу за жизни пациентов с диагнозом COVID-19, будет посвящен первый после возобновления чемпионата России по футболу тур. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) пригласят на матчи врачей, медработников и волонтеров. На стадионах после возобновления матчей, приостановленного из-за распространения коронавируса, сезона смогут присутствовать не более 10% от общей вместимости стадиона.

«Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров», — сказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что идея посвятить футбольный тур медикам очень правильная и важная.

«Именно благодаря их профессиональной и самоотверженной работе мы сейчас постепенно возвращаемся к привычной жизни», — подчеркнул Прядкин.

Первый матч возобновленного сезона состоится 19 июня между командами «Крылья Советов» — «Ахмат».