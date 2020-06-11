Новосибирск, , 09:03 — REGNUM В Новосибирской области семьям с детьми произведено более 383 тысяч выплат. Всего в регионе в рамках реализации дополнительных мер социальной поддержки на назначение выплат принято 435 317 тысяч заявлений. Часть выплат производится в беззаявительном порядке, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет перечислено 20 068 новосибирцам.

Новосибирские семьи с детьми, где родители потеряли работу после 1 марта, также получают доплату в размере 3 тысяч руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка. Данной мерой поддержки уже воспользовались 7131 безработный житель региона.

Единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили уже более 277 тысяч новосибирцев.

На получение выплат на детей в возрасте до 3 лет, родившимся с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, принято 47 880 заявления. В июне произведено 37 578 выплат на детей в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский капитал.