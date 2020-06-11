Исламабад, , 09:05 — REGNUM В Пакистане местные жители борются с нашествием саранчи, скармливая ее цыплятам. Об этом 11 июня сообщает Agence France-Presse.

Нашествие саранчи в сельскохозяйственных районах Пакистана стало крупнейшим за последние 25 лет, что серьезным образом угрожает продовольственной безопасности региона.

За небольшую плату наемные работники занимаются ловлей саранчи в ночное время суток, когда насекомые скапливаются на деревьях и пребывают в заторможенном состоянии.

«Сначала мы должны были самостоятельно научиться ловить саранчу, а затем научить этому местных жителей. Сети против насекомых бесполезны», — отметил в комментарии агентству чиновник министерства продовольствия Мухаммед Хуршид.

Отловленная саранча поставляется крупнейшему производителю кормов для животных в стране Hi-Tech Feeds для переработки и добавления в куриный корм. Данная идея несколько компенсировала ущерб, нанесенный насекомыми.