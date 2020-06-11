Чита, , 08:55 — REGNUM Забайкальские образовательные учреждения ведут подготовку к сдаче Единого государственного экзамена в плановом режиме. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и. о. министра образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края Натальи Бянкиной, рассадку учеников во время экзамена, согласно рекомендациям от Роспотребнадзора, планируется осуществлять зигзагообразно с соблюдением дистанции между местами для выпускников не менее 1,5 метра.

«Из-за этого в классах могут находиться одновременно от 9 до 11 учащихся в зависимости от размеров помещения. В этом году в пунктах сдачи экзамена будут организованы дополнительные входы. Каждые два часа обязательно будет проходить дезинфекция: обработка дверей, ручек, полов в коридоре, а перед началом экзамена в аудиториях — генеральная уборка с проветриванием», — пояснила чиновница.

Обеспечивать прозрачность экзаменов призваны камеры видеонаблюдения, установленные в 540 классах, отметила руководитель пункта проведения экзамена в МБОУ «СОШ №2» г. Читы Мария Панова.

«В обзор попадают участники ЕГЭ, номера их рабочих мест, организаторы, стол раскладки и последующей упаковки экзаменационных материалов. В онлайн-режиме, когда видео непрерывно передается и сохраняется в Центре обработки данных (ЦОД) «Ростелекома», трансляция будет вестись из 97% аудиторий», — проинформировала заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Надежда Ельчанинова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на реализацию разработанной модели организации 75 пунктов проведения экзаменов в Забайкалье потребуется около 4,5 миллиона рублей.

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