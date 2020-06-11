Лусака, , 08:55 — REGNUM Члены Конференции католических епископов Замбии сообщили, что многие жители страны боятся высказывать какие-либо мнения против правительства, опасаясь «жестокости, запугивания и угроз со стороны тех, кто находится у власти». Об этом сообщает частный новостной портал Lusaka Times со ссылкой на заявление главы Конференции Георгия Лунгу.

В соответствии с заявлением, жители Замбии больше не могут критиковать даже должностных лиц политических партий.

Епископы также призвали замбийских депутатов отозвать спорный законопроект о поправках к конституции, который предлагает изменения в избирательной системе и пересмотр состава правительства.

На прошлой неделе министр провинции Лусака Боуман Лусамбо предъявил нескольким деятелям культуры 24-часовой ультиматум, чтобы извиниться перед президентом Эдгаром Лунгу за критические замечания о коррупции в правительстве. Один из них извинился, а двое других отказались.