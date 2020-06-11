Воронеж, 11 июня 2020, 08:53 — REGNUM 239 новых случаев заражения коронавируса подтверждено в Воронежской области за минувшие сутки, данные опубликовал 11 июня региональный оперативный штаб.
«В четверг, 11 июня, официально подтверждено заражение 239 человек в регионе», — говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе с начала недели ежедневно фиксируется прирост более 200 пациентов в сутки.
Всего в регионе за период пандемии подтверждено 3 тыс. 766 случаев заражения коронавирусом. По данным на вечер 10 июня выздоровели 1 тыс. 817 пациентов. Число летальных случаев исходов до 20.