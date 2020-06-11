Челябинск, , 08:52 — REGNUM В Копейске Челябинской области арестованы четверо граждан, которым вменяют сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Первой была поймана ранее судимая гражданка 1989 года рождения, живущая в Копейске. У неё нашли более 120 граммов героина, который был расфасован и готов к сбыту. В её же квартире было найдено более 930 граммов героина, весы и материал для упаковки.

Затем были задержаны двое жителей Челябинска — её ровесники. У них изъяли 250 граммов героина. А четвертым попался житель Кыштыма, родившийся в 1987 году. У него в машине нашли около 70 граммов.

Силовики возбудили пять уголовных дел. Задержанные водворены в следственный изолятор. Им грозит до 20 лет колонии.