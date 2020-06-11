Тбилиси, , 08:54 — REGNUM В Грузии за все время пандемии коронавирус выявили у 97 медиков, что составляет 13% от всех зарегистрированных случаев. Об этом 10 июня сообщил на телеканале «Палитра» директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«У нас есть 97 медицинских работников, зараженных по стране. Это и врачи, и средний и младший медицинский персонал», — сказал эксперт.

Гамкрелидзе отметил, что показатель в Грузии не является экстремально высоким, так как в других странах он колеблется от 10% до 20%. Глава центра подчеркнул, что медики знают заранее, что, находясь на передовой борьбы с инфекцией, рискуют заразиться.

Стоит отметить, что ранее Гамкрелидзе сообщил о новых выявленных случаях заражения коронавирусом, у которых не удалось определить источники. По его мнению, это говорит о том, что часть жителей страны перестали думать о безопасности и стали нарушать предписания минздрава.

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