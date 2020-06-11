Хартум, , 08:50 — REGNUM Полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста в столице Судана, Хартуме, участники которой выступают против «иностранного вмешательства» и формирования нового объединенного правительства «Национальная миссия» для страны. Об этом передает ВВС Africa.

Митингующие, собравшиеся возле штаб-квартиры армии Судана, обвинили правительство в привлечении «оккупантов». Они скандировали: «долой правительство информаторов» и требовали отставки премьер-министра судана Абдаллы Хамдока.

Напомним, что на прошлой неделе Совет Безопасности ООН одобрил комплексную миссию по оказанию помощи в переходный период в Судане, мандат которой заключается в поддержке перехода страны к гражданскому правлению.

В Судане ввели трехлетний переходный период, во время которого будет происходить разделение власти между гражданскими и военными после свержения в прошлом году президента Омара аль-Башира.