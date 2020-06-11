Уссурийск, Приморский край, , 09:00 — REGNUM В Уссурийске Приморского края в 2020 году появятся новые спортивные объекты в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Общий объём субсидий из регионального бюджета на строительство и ремонт спортивной инфраструктуры превысит 19 млн рублей.

Комбинированный спортивный комплекс построят рядом со школой № 14. Помимо игровой зоны с волейбольными стойками, баскетбольными кольцами и мини-футбольными воротами установят восемь уличных тренажёров.

При этом новая спортплощадка будет доступна всем желающим уже в конце июля.

Такой же спортивный объект с тренажерами с 15 июня начнут строить на территории стадиона «Городской».

Ещё одна современная игровая площадка появится на стадионе «Патриот». Открыть её намерены уже в сентябре.

Обновят крышу в бассейне «Чайка» — капитальный ремонт кровли запланирован на июль. А пока здесь проводят очистку дна, стен чаши бассейна и профилактику всех технических систем, а также сделают косметический ремонт всего здания.

Помимо этого, в этом году в Уссурийске сдадут в эксплуатацию новую ледовую арену, которая строится по плану социального развития центров экономического роста.

По региональному проекту запланировано к 2024 году достигнуть показателя обеспеченности спортобъектами в 55,6%, а доли регулярно занимающегося физической культурой и спортом населения — 56,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане с 2018 года строят большой бассейн, планируют сдать его в 2020 году.