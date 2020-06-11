Мурманск, , 08:42 — REGNUM Акцию с нанесением на стену больницы граффити в знак благодарности врачам за их самоотверженную борьбу с пандемией коронавируса начали добровольцы в Мурманске. Об этом сообщили корреспонденты ГТРК «Мурман».

В рамках акции #СпасибоВрачам художники нанесут на фасады зданий областной клинической больницы имени П.А. Баяндина десятки граффити. Закончить свою работу художники планируют не позднее Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня.

«В этом году День медицинского работника особенный праздник: пандемия коронавируса еще раз подчеркнула ценность труда врачей и медперсонала. Этот период обязательно войдёт в историю, и очень важно, что появляются такие искренние инициативы от мурманских талантливых художников», — отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк.

Как сообщили корреспонденты, граффитисты уже начали работу и приступили к нанесению рисунков на фасадах двух зданий технических строений больницы. По словам врачей, яркая палитра красок в мрачной и хмурой атмосфере Кольского полуострова добавит яркости и в сердца врачей с пациентами.