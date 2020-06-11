Абакан, , 08:40 — REGNUM В Абакане из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и погодных условий открытие купального сезона перенесли на 20 июня 2020 года. Об этом сообщили в городской мэрии.

Соответствующее постановление сегодня, 11 июня, подписал глава Абакана Алексей Лемин.

Сроки купального сезона — с 20 июня по 15 августа 2020 года.

Уточняется, что постановление подписано «в целях создания комфортных условий в местах массового отдыха горожан, повышения эффективности деятельности органов управления и служб города по предупреждению несчастных случаев на водоёмах».