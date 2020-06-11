Москва, , 08:40 — REGNUM Понижение температуры воздуха до +16 °С ожидает жителей столицы России в грядущие выходные дни, что ниже нормы на 1−2 градуса. Об этом 10 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В субботу уже температурный фон 16−21 градус в Московской области, и эта температура ниже нормы на 1−2 градуса», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик отметил, что после нынешней жары это будет существенное понижение температуры воздуха и рассказал, что температура вернется к своим нормальным значениям 15−16 июня.

«Потом начнется небольшое повышение, но не до 30 градусов», — сказал Вильфанд, добавив, что это предварительный прогноз.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным Гидрометцентра, в четверг, 11 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град. Температура воздуха +30… +32 °С.