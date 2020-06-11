Лхаса, Китай, , 08:36 — REGNUM Строительство двадцати шести проектов в сфере инфраструктуры, общественных служб и туризма официально стартовало в городе Ньингчи в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Церемония закладки проектов на общую сумму инвестиций в размере 302 млн юаней (около $42,71 млн) прошла в деревне Цаймэнь в уезде Мэнлинг. Проекты являются частью программы совместного сотрудничества между провинцией Гуандун на юге страны и Тибетом. Ожидается, что благодаря им в регионе будет создано 650 рабочих мест для местных жителей.

Провинция Гуандун планирует создание 51 проекта в городе Ньингчи в этом году общим объемом инвестиций на уровне 543 млн юаней. Их задача — увеличить доход фермеров и пастухов Тибета.