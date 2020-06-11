Исламабад, , 08:36 — REGNUM У трети депутатов пакистанского парламента выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 11 июня сообщается в заявлении правительства страны.

Из 342 законодателей порядка 100 человек сдали положительный анализ на коронавирус.

Руководство страны обвинила в распространении инфекции в законодательном органе страны оппозицию, которая не соглашалась на проведение дистанционных сессий.

Напомним, по последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пакистане достигло 113 тыс. 700 человек. От COVID-19 в стране скончались 2 тыс. 255 человек.

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