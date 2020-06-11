Туапсе, Краснодарский край, , 08:28 — REGNUM В сложной ситуации оказались моряки интернациональной команды судна «Vega 1» (флаг Панама, принадлежит турецкой компании), застрявшие в порту Туапсе, об этом сообщил Российский профессиональный союз моряков 10 июня.

По словам моряков, они не принимали пищу уже три дня — продукты на судне закончились, нет растительного масла, соли и воды для приготовления еды.

«Мы попали в очень сложную ситуацию. Без еды, воды и электричества очень сложно выжить на борту судна», — говорят сами моряки.

Теплоход «Vega 1» находится в порту Туапсе с 31 января, он был задержан государственным портовым контролем (PSC). Причиной задержания стала невыплата зарплаты морякам (гражданам Турции, Индии и Грузии) и технические нарушения на судне. По информации инспектора Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольги Ананьиной, на конец февраля долги по зарплате перед моряками составляли уже около $60 тысяч. Владелец судна не интересовался судьбой команды. Дважды моряки получали помощь — средства на покупку продуктов и воды, также частично были выплачены долги по зарплате. Вернуться на родину моряки также не могут — в основном из-за ограничений в связи с коронавирусом.