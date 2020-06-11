Тбилиси, , 08:29 — REGNUM В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом, источник которых не определен, и это является признаком того, что часть жителей страны расслабились и не выполняют рекомендации минздрава. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» 10 июня сказал директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

«В то же время сложно идентифицировать первоисточник, это указывает на то, что в период смягчения часть общества сочла, что мы уже победили коронавирус, поэтому больше не соблюдает рекомендации или соблюдает в меньшей степени», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что коронавирус в стране еще сохранился, поэтому рано успокаиваться. Глава центра призвал соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей, особенно, после открытия кафе и ресторанов.

«Я еще раз призываю население — не расслабляться! Давайте соблюдать все основные рекомендации», — сказал эксперт.

Стоит отметить, что в Грузии эпидемиологи стараются отслеживать каждый источник заражения коронавирусом. Если это не удается выяснить, то в городе, где выявили много таких случаев, могут ввести карантин.

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