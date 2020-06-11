Пермь, , 08:00 — REGNUM В Перми 38-летняя местная жительница предстанет перед судом за призывы нарушать режим ответственного поведения, сообщает краевая прокуратура.

Женщине инкриминируют статью 207.1 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

По данным надзорного в ведомства, в начале апреля 2020 года пермячка создала в соцсети группу, где публиковала информацию, побуждающую к нарушению правил режима и порядка передвижения граждан. Свои сообщения женщина сопровождала личными фотоизображениями в общественных местах на фоне административных зданий и социально значимых объектов, расположенных на территории Орджоникидзевского района Перми. Провокационные материалы она дублировала и на личной странице социальной сети, доступ к которой был свободным.

Впоследствии страницы с провокационной информацией заблокировали. В отношении их автора возбудили уголовное дело.

Напомним, в Пермском крае со 2 апреля действует режим безопасного поведения. На 10 июня в регионе выявлено 2360 носителей коронавируса. Скончались 72 зараженных пациента: 32 — от COVID-19, 40 — от сопутствующих заболеваний.