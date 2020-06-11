Канберра, , 07:53 — REGNUM У участника антирасистских протестов в австралийском штате Виктория выявили коронавирус нового типа, сообщает пресс-служба органов здравоохранения штата.

По ее данным, мужчина принимал участие в протестной акции в городе Мельбурне. Власти сомневаются, что коронавирусом он мог заразиться во время демонстрации, так как носил медицинскую маску. При этом он все же оказался одним из восьми пациентов, выявленных в штате Виктория за прошедшие сутки.

В настоящее время контакты зараженного отслеживаются, всех их направят на 14-дневный карантин. В связи с проведением протестных акций в ряде городов Австралии, власти выражают беспокойство из-за риска возникновения новых очагов коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал жителей страны отказаться от участия в протестных акциях из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Он добавил, что участники протестов могут быть обвинены в нарушении эпидемиологического законодательства страны.