Пекин, , 07:45 — REGNUM Российские авиакомпании смогут совершать рейсы в Китай при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации обстановки с COVID-19 в мире, сообщили 11 июня журналистам в министерстве иностранных дел КНР.

При этом регулярность сообщения по-прежнему будет ограничена: российские перевозчики могут выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Китай готов принимать иностранных граждан, которые приезжают в страну, чтобы заниматься торговой или научно-технической деятельностью. Для визита и оформления визы им необходимо обратиться в китайские посольства и консульства за границей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты ожидают скорого возобновления авиасообщения с Китаем