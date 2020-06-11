Синджар, Ирак, , 07:54 — REGNUM В иракский Синджар — место компактного проживания курдов-ездиов — вернулись лишь 22% его населения, после того, как регион был освобожден от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 11 июня сообщается в заявлении мэра Синджара Махма Халиля.

Нападение на Синджар началось в августе 2014 года, террористы жестоко обращались с местным населением, убивая и похищая езидов. В ноябре 2015 года курдские пешмерга зачистили район от бандитов.

По словам Халиля, в Синджаре до сих пор существует ряд факторов, мешающих его жителям вернуться домой. Среди причин — сохраняющаяся угроза со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, из 108 тыс. курдов-езидов, ранее проживающих в иракском Синджаре, в свои дома вернулись лишь 19 тыс. человек. Большая часть населения по-прежнему находится в лагерях для беженцев.