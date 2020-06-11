Пермь, , 07:43 — REGNUM В Перми корпус краевой детской больницы перепрофилировали для оказания медпомощи детям с коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и ОРВИ, сообщает региональный минздрав.

Стационар рассчитан на 126 мест. В корпусе кроме стандартных палат имеются палаты интенсивной терапии и операционная. В настоящее время в COVID-центре лечение получают 17 детей.

«Корпус переоборудован силами персонала больницы, волонтеров-медиков при поддержке краевых властей, отвечает самым высоким стандартам оказания медпомощи таким пациентам и требованиям безопасности. Мы полностью готовы к приему детского населения с COVID-19 и подозрением на коронавирусную инфекцию», — заявила заместитель главврача по педиатрии Пермской краевой детской клинической больницы Екатерина Троицкая.

Добавим, что помимо Пермской краевой детской больницы зараженных детей принимают COVID-центры, открытые на базе Пермской краевой инфекционной больницы и в краевой больнице им. Вагнера Е. А. (Березники). В целом в регионе функционирует 18 COVID-центров.

Напомним, на 10 июня в Прикамье выявлено 2360 случаев заражения коронавирусом. В стационарах лечение получают 465 пациентов.

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