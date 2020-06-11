Токио, , 07:32 — REGNUM Количество жителей столицы Японии города Токио достигло 14 млн человек, 11 июня сообщает газета Nikkei со ссылкой на данные городских властей.

Отмечается, что росту численности населения Токио не помешала пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле японское министерство внутренних дел и коммуникаций распространило информацию о том, что население Японии сократилось на 433,2 тысячи человек с 2018 по 2019 год.

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