Сиань, Китай, , 07:14 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Шэньси на северо-западе Китая Чэнь Гоцян предстал перед Первым промежуточным народным судом Тяньцзиня за взяточничество, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Чэнь обвиняется в использовании своим должностным положением от занимаемых им постов в провинции Шэньси в интересах личного обогащения в период с 2006 по 2019 годы. В частности, он принял денег и подарков на сумму 35,66 млн юаней (около $5 млн) лично или через посредников.

Во время судебного слушания, сторона обвинения представила доказательства, а ответчик и его адвокаты с ними ознакомились. В своем последнем слове Чэнь выразил раскаяние в содеянном и попросил прощения. Приговор будет оглашен позже.