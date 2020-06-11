Петропавловск-Камчатский, , 07:24 — REGNUM В краевой больнице Камчатки у молодого врача случился нервный срыв, потому что его бросили одного на 60 пациентов с внебольничными пневмониями, ожидающих результатов тестов на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM работники учреждения.

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«Его бросили одного на отделение. Он молодой ещё, до 30 лет. Он не выдержал. Он трое суток там, один. Аппаратов ИВЛ нет. Он стал кричать, бить рукой по стене, разбил руку в хлам, в кровь. Я ему руку обработала. Это ужасно, ужасно всё!» — рассказала медсестра краевой больницы.

«Бедняга. Он ещё в субботу на нервах был. Звонил при мне главврачу. Говорил ему: «Что мне делать?! Я один, ко мне ещё двух по скорой привезли, у меня тут 60 человек, я двое суток не спал, не ел. Я есть хочу!» А он ему в ответ: «Это твои проблемы». И бросил трубку. Он потом ко мне подошёл, говорит: «Знаешь, мне плакать хочется». Вот так», — рассказал сотрудник больницы.

«Здесь всё очень страшно. Люди просто на пределе. Каждый день просто шквальный поток больных. Сегодня 50 зараженных. Людей не хватает. Это ещё мы даже к пику не подошли, мы вообще, можно сказать, у подножья ещё. Чем это всё закончится, я не знаю, даже думать об этом не хочется. Этот доктор, у которого срыв, другие врачи и медсестры, срываются все из-за того, что лечить нечем людей! Ничего нет же! Человек умирает, а врач ничего не может сделать!» — рассказала медсестра краевой больницы Мария Овчинникова.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи «Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского» требуют введения в регионе режима ЧС и закрытия больницы на карантин полностью. Но медицинское руководство их требования игнорирует. При этом сейчас решен вопрос с работой клиники ФМБА Росздрава с пациентами, зараженными коронавирусом, принимает их и военный госпиталь.