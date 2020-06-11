Новосибирск, , 07:00 — REGNUM В Новосибирской области в преддверии Дня России стартовал ряд дистанционных акций. Так, новосибирцы уже подключились к участию во флешмобах #ОкнаРоссии и «Флаги России» — многие уже украшают окна флагами России, рисунками и поздравлениями с Днём России.

В дистанционном формате стартовал и фестиваль граффити — уличные художники изображают на стенах зданий врачей, учёных, волонтеров, соцработников — современных героев.

В правительстве региона уточнили, что в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией основной акцент в праздновании сделан на мероприятиях и акциях, которые проходят без участия зрителей.

Основные онлайн-мероприятия состоятся 12 июня. В этот день жители региона смогут присоединиться к общероссийскому исполнению Гимна России. А вечером метромост, НОВАТ, ряд жилых зданий будут подсвечены в цветах российского флага.