Тирасполь, , 06:54 — REGNUM Число случаев выздоровления среди пациентов с заболеванием COVID-19 в Приднестровье увеличилось на 69 и составило 785, сообщает оперативный штаб республики по контролю над распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, отмечается, что за сутки у троих человек подтвердилось заражение коронавирусом. Общее количество подобных случаев в Приднестровской Молдавской Республике достигло 1 042.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в Молдавии было зарегистрировано 10 321 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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