Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории США превысило два миллиона. Об этом 11 июня сообщает университет Джонса Хопкинса, собирающий медицинскую статистику в стране и в мире.

По данным университета на 06:30 мск 11 июня, в США было зафиксировано 2 000 464 случая заражения SARS-CoV-2.

Также сообщается, что всего в США от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 416 201 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в США клинические испытания трёх вакцин от коронавируса могут летом вступить в завершающую стадию.

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