Сеул, , 06:36 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что среди новых пациентов пятеро — прибыли из-за границы. Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 11 947 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что новые случай заражения связаны с уже известными небольшими очагами заболевания. Число скончавшихся от осложнений COVID-19 в Южной Корее осталось прежним — 276 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее назвали факторы, связанные с тяжелым лечением коронавирусной инфекции. По их данным, осложнения наступают у людей с диабетом, с повышенным уровнем креатинкианазы и у пациентов с насыщением легких кислородом менее 92%.

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