Салехард, , 06:22 — REGNUM На Ямале члены избирательных комиссий проходят тестирование на коронавирус. В Салехарде оно должно завершиться 16 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Члены избиркома Салехарда сдают тесты на коронавирус Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Также тестирование на коронавирус пройдут представители средств массовых информаций, правоохранительных органов, волонтёры, сотрудники по обеспечению пожарной безопасности и другие участники организации голосования по поправкам в Конституцию России.

Во время голосования 1 июля помещения избирательных участков будут дезинфицироваться каждый час. Всех участников процесса голосования, в том числе и избирателей, обеспечат перчатками, масками, санитайзерами, одноразовыми ручками и другими средствами индивидуальной защиты.