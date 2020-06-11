Новосибирск, , 06:17 — REGNUM Новосибирские семьи с детьми с июня 2020 года начнут получать пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 1,5 лет в новом размере. Сумма ежемесячного пособия в регионе с учётом районного коэффициента составит 8 102,40 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социального развития области

Уточняется, что выплату получат неработающие граждане на первого, второго и последующих детей. Семьям, которые уже получают это пособие, доплата с учётом нового размера будет произведена автоматически.

До 16 204,80 рублей повышается максимальный размер пособия гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации.

Согласно официальным данным, в Новосибирской области количество получателей, которым выплата будет предоставлена в новом размере, составляет 4 115 человек.