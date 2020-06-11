Новосибирск, , 06:11 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества «УК «Биотехнопарк». Дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, в 2015 году между «УК «Биотехнопарк» и «Медхолдинггрупп» были заключены договоры поставки лабораторного оборудования и материалов. Гендиректор «УК «Биотехнопарк» решил присвоить деньги, полученные в качестве оплаты по договорам. За помощью он обратился к своему знакомому. Используя своё служебное положение, он инициировал перечисление средств в счёт оплаты по договорам на расчетный счёт «Медхолдинггрупп» в размере, превышающем объём авансирования по договору, и убедил директора организации под видом предоставления займов перечислить деньги на расчётные счета сторонних организаций, подконтрольных своему знакомому. Он ввёл руководителя «Медхолдинггрупп» в заблуждение, заявив, что впоследствии эти деньги вернутся на расчетный счёт компании под видом иных хозяйственных операций.

В СКР уточнили, что с марта 2015 года по август 2016 года деньги «Медхолдинггрупп» — более 9 млн рублей — поступили на счета сторонних организаций, после чего обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.