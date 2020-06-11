Владивосток, , 06:20 — REGNUM В Приморье за прошедшие сутки подтверждено 57 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Борьба с коронавирусом в России: отдых близко — трансляция

На 11 июня всего выявлено 2609 инфицированных, выздоровели 1614 пациентов, умерли — 25.

«По числу заболевших по-прежнему лидируют Владивосток, Находка, Уссурийск, по заболеваемости на 100 тыс. населения — Находка, Владивосток, Партизанский район и Арсеньев», — сказали в оперативном штабе.

По мнению губернатора Олега Кожемяко, на данный момент ситуация с распространением коронавируса не позволяет перейти к следующему этапу снятия ограничений. При этом, разрешены некоторые виды деятельности, а значит будет усилена работа административных комиссий по соблюдению санитарных требований. Нарушителям грозят существенные штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое тестирование для оценки популяционного иммунитета к коронавирусу будет проводиться в июне в трёх регионах РФ — Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге.