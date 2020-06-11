Бразилиа, , 06:07 — REGNUM Решение заново учредить министерство связи в Бразилии принял президент страны Жаир Болсонару. Об этом бразильский лидер 10 июня написал на своей странице в соцсети Facebook.

Данное ведомство будет выделено из состава министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии. Решение Болсонару противоречит его заявлениям о недопустимости расширения правительства за счет новых министерств.

Планируется, что минсвязи возглавит депутат бразильского парламента Фабиу Фариа, который является зятем телемагната Силвиу Сантоса, владеющего крупной компанией SBT.

Теперь в течение двух месяцев создание нового ведомства должно быть одобрено парламентом государства. Министерство связи в Бразилии было упразднено в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Жаир Болсонару отменил подписанный им указ о назначении Алешандри Рамаженя Родригеса на должность гендиректора федеральной полиции при минюсте Бразилии.

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