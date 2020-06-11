Улан-Удэ, , 06:03 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 2110, в том числе в Улан-Удэ — 1155.

«Из 90 новых случаев COVID-19: 9 чел. — прибывшие из регионов РФ, 8 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 12 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

Тем временем, число летальных случаев выросло до 12 — 10 июня в инфекционной больнице умер пациент 63 лет. Как отмечается, у него были также туберкулёз лёгких, сопутствующее состояние после тяжелой спинальной травмы.

В стационарах остаются 529 пациентов, из них 13 тяжёлых больных помещены в реанимацию. Три человека подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 351 заражённый с лёгким течением COVID-19 находится на амбулаторном лечении. Количество выписанных из больниц пациентов достигло 1217.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июня в Бурятии сняли запрет на работу предприятий общепита. Однако это не означает, по словам главы республики Алексея Цыденова, что угроза исчезла.

«Всё не так. Мы снимаем ограничения — это не значит, что вирус исчез. Нет, вирус остаётся. Просто мы идем навстречу, чтобы у вас была работа, чтобы была возможность у детей ЕГЭ сдать», — отметил он.

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