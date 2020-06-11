Кемерово, , 05:47 — REGNUM Кемеровские медики, работающие с пациентами с коронавирусом, продолжают получать выплаты за май. Стимулирующие выплаты в регионе начисляются по трём постановлениям. С марта в общей сложности выплачено 207, 9 млн рублей, сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Согласно постановлению правительства РФ от 02.04.2020 № 415, получателями стимулирующих выплат являются медики первичного звена, скорой помощи и оказывающие специализированную помощь в стационарах. Деньги выплачиваются за фактически отработанное время. По данным на 9 июня эту выплату получили 2987 человек на сумму 99 213,5 тыс. руб.

Согласно постановлению правительства РФ от 12.04.2020 № 484, стимулирующие выплаты получают медицинские работники, оказывающие скорую медицинскую помощь, а также водители автомобилей скорой помощи и медработники перепрофилированных стационаров для госпитализации пациентов с коронавирусом. Деньги начисляются не зависимо от количества смен и часов. По состоянию на 9 июня выплаты получили 1445 человек на общую сумму 85 698,9 тыс. руб.