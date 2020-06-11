Южно-Сахалинск, , 05:50 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём Телеграм-канале озвучил свою версию причин голодовки, объявленной проживающими в обсерваторе гражданами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В обсерваторе проходят изоляцию 57 человек. У одного человека была обнаружена коронавирусная инфекция. В связи с этим Роспотребнадзор увеличил сроки пребывания в одном из корпусов. Однако часть граждан проявила несогласие с решением Роспотребнадзора, требуя отправки из лагеря. Своё недовольство люди аргументируют не только сроками пребывания, но и отсутствием их национальной пищи», — сообщил глава Сахалина.

Он также добавил, что в обсерваторе сейчас работают сотрудники Роспотребнадзора. Части пациентов выданы предписания, и они смогут покинуть это помещение. Нескольких человек из близкого круга контактов заболевшего будут переведены в другие изоляторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в обсерваторе Сахалина, развернутом на спортивной базе «Восток», находящиеся там люди объявили голодовку.

Житель Тымовска Олег Шацких рассказал, что он теряет работу на строительстве Амурского газопровода, но власти Сахалина не выдают ему никаких документов, подтверждающих его нахождение в обсерваторе. Он прибыл на остров на межвахтовый отдых. Он рассказал, что многим постояльцам обсерватора уже нужна помощь психологов. Людям продлевают пребывание в изоляции на неопределенное время и без объяснения причин. При этом они не могут дозвониться ни в прокуратуру, ни в Роспотребнадзор, ни губернатору Сахалина.

Власти Сахалина сделали пребывание в обсерваторах платным. Сумма за две недели набегает колоссальная: 50 400 рублей.

Ранее люди, размещенные в других обсерваторах Сахалина, жаловались на то, что к ним подселили зараженного коронавирусом человека и незаконно продлили пребывание в изоляторе, а также на грязь и антисанитарию.