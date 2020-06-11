Магадан, Магаданская область, 11 июня 2020, 05:43 — REGNUM В Магаданской области за прошедшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщили в оперативном штабе.
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На 11 июня на Колыме зарегистрировано 433 носителя коронавирусной инфекции, обследовано 22 137 человек.
Выздоровели 217 пациентов, умерли — три.
Основной рост числа заболевших — сотрудники «Усть-СреднеканГЭСстрой» — более 700 человек ждут результаты тестов.
Прокуратура Колымы проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в Среднеканском районе проверяют на заражения коронавирусом всех работников «Усть-Среднекан-ГЭСстроя». Есть вероятность и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции — в посёлке несколько общежитий и общая столовая.