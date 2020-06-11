Лос-Анджелес, США, , 05:30 — REGNUM Расследование в отношении нескольких полицейских, подозреваемых в неправомерном применении силы в ходе протестов в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния, проводит департамент городской полиции, 10 июня передает телеканал CNN.

Семь стражей правопорядка отстранены от оперативной работы. В настоящее время рассматриваются еще 28 жалоб на подобные действия сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти написал в своем Twitter о том, что задержанные в Лос-Анджелесе в ходе протестов нарушители комендантского часа не понесут никакого наказания.

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