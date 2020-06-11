Москва, , 05:07 — REGNUM Массовое тестирование для оценки популяционного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 будет проводиться в июне в трех регионах РФ — Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Полученную информацию планируется использовать для составления прогноза об эпидемиологической ситуации в России, что должно помочь при разработке мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно о том, что в России для испытания вакцины от коронавируса отобраны две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц.

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