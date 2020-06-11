Хабаровск, , 05:06 — REGNUM В отдалённых посёлках Хабаровского края 15 июня стартует досрочное голосование по поправкам к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Чукотка досрочно голосует по изменениям в Конституцию РФ

Досрочное голосование пройдёт в 13 районах края, а также на острове Большой Уссурийский в Хабаровске.

В краевой избирательной комиссии сообщили, что на сегодняшний день граждане подали уже 1100 заявок на надомное голосование.

Голосование в регионе, как заверяют в правительстве края, будет проходить с максимальным соблюдением всех санитарных требований. На приобретение средств защиты для избирательных комиссий и участников голосования из федерального бюджета выделено 84 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке досрочное голосование по поправкам к Конституции началось 10 июня.