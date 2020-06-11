Москва, 11 июня 2020, 04:53 — REGNUM В четверг, 11 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град. Температура воздуха +30… +32 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 12 июня в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза, +17… +19 °С.
Ветер южный, юго-западный (ночью западный) 3−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +27… +32 °С днём и +15… +20 °С ночью.
В пятницу, 12 июня, днём в столице ожидается +23… +26 °С. По области +20… +30 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Дождь, гроза.