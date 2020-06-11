Оттава, , 04:39 — REGNUM Пособия, которые выплачивались канадским гражданам в рамках помощи в ситуации с пандемией, должны будут вернуть 190 тысяч канадцев, 10 июня передает телеканал CTV со ссылкой на налоговую службу Канады.

Поддержка в размере 2 тыс. канадских долларов (около $1,5 тыс.) оказывалась с марта по июнь тем лицам, которые лишились источников дохода из-за распространения коронавируса. Всего данный вид финансовой помощи получили 8,4 млн граждан Канады. Часть людей получили выплаты, но затем нашли работу, не уведомив об этом власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля канадский премьер-министр Джастин Трюдо представил программу субсидирования организаций малого бизнеса, пострадавших в Канаде от пандемии.

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