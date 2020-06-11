Анадырь, , 04:40 — REGNUM Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над Чукоткой и в нейтральных водах рядом с округом.

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«Медведи», так в НАТО называют российские ракетоносцы Ту-95МС, прилетели с Амурской области в Анадырь — с аэродрома они отправились на патрулирование.

Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. Продолжительность полёта — около 11 часов. На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-22 ВВС США, пишет ИА «Чукотка».

Как сообщало ИА REGNUM, истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски.